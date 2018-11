21.11.2018 h 16:35 commenti

Commerciante coraggio: a 89 anni cerca di fermare il ladro che poi viene arrestato dai carabinieri

Il furto è stato commesso stamani nel negozio Alba di piazza San Marco. L'89enne è stata buttata a terra dal ladro per guadagnarsi la via di fuga

A dispetto dei suoi 89 anni, un'anziana commerciante si è parata davanti per bloccare il ladro che le stava portando via un giubbotto di pelle del valore di 150 euro. E' stata buttata a terra con uno spintone a mano aperta ma il nipote non si è dato per vinto e dopo aver inseguito il malfattore per le vie del centro è riuscito a farlo arrestare dai carabinieri, costantemente in collegamento telefonico con lui. La rapina è avvenuta questa mattina, 21 novembre, attorno alle 10 allo storico negozio d'abbigliamento Alba di piazza San Marco. Il ladro, un pluripregiudicato tunisino di 39 anni, è entrato e ha spogliato il manichino del giubbotto di pelle che indossava, poi si è diretto verso l'uscita e ha buttato in terra l'anziana proprietaria che ha tentato di fermarlo. Il nipote, presente in negozio, ha prima chiamato il 112 e poi gli è andato dietro senza mai perderlo di vista fino a che i carabinieri del Radiomobile non l'hanno bloccato e arrestato. Ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di rapina impropria aggravata.

