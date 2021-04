22.04.2021 h 18:12 commenti

Commercialisti in cattedra per spiegare come funziona il fisco

Il progetto Scuola all'istituto Dagomari ha coinvolto 22 professionisti che hanno tenuto lezioni in presenza a 380 studenti. Tra gli argomenti affrontati anche la compilazione del modello 730

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Prato non si è arreso alla pandemia e anche nel corso di questo anno scolastico si è impegnato per il Progetto scuola. Ventidue professionisti - sempre in presenza - sono saliti in cattedra davanti a 380 studenti del Dagomari per raccontare come funziona il rapporto del cittadino con il fisco

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato - - sottolinea il presidente Filippo Ravone -, abbiamo scelto la collaborazione con la scuola, in una logica di servizio alla comunità locale, ai ragazzi in particolare ”.

Oggi 22 aprile, la lezione, con due quarte, è stata dedicata al modello 730 e alla sua compilazione. “È il secondo incontro con i commercialisti e per noi misurarsi con la concretezza di chi lavora tutti i giorni sul campo è molto importante - spiegano gli studenti - . Una bella opportunità davvero che ci aiuta anche a vivere meglio questa situazione di difficoltà a causa del Covid”

Negli anni scorsi hanno partecipato al progetto anche l’Istituto Gramsci-Keynes, il Liceo scientifico Copernico e l’Istituto Datini

“Per noi i commercialisti sono dei partners importantissimi sul territorio - sottolinea Maria Gabriella Fabbri dirigente scolastica del Dagomari - la loro disponibilità ad essere presenti a scuola, a svolgere lezioni non formali mettendo a disposizione competenze e materiali è un supporto davvero prezioso, specialmente quest’anno in cui i ragazzi, a causa del Covid, non possono seguire stage di alternanza scuola-lavoro”.

A oggi sono circa 1500 i ragazzi e i bambini che hanno partecipato all’iniziativa. È dal 2018 che una task force di commercialisti con grande passione, in stretta collaborazione con gli insegnanti, va nelle scuole per spiegare ai ragazzi delle superiori, ma anche ai piccoli delle elementari, perché si pagano le tasse. Non solo: i professionisti hanno sempre dato la loro disponibilità per accogliere nei loro studi ragazze e ragazzi impegnati negli stage formativi.

L’obiettivo del Progetto scuola è quello di offrire un’opportunità formativa specifica, approfondendo temi che devono far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino consapevole: dal ruolo del commercialista agli adempimenti per mettere in piedi un’impresa, dal sistema tributario alle regole del fisco, dalla cedolare secca alle successioni, dalle compravendite alle dichiarazioni dei redditi.