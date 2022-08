30.08.2022 h 14:12 commenti

Commento sessista al video della volontaria di Earth Prato, scatta la denuncia

Nel mirino una volontaria dell'associazione Earth Prato. Dura reazione del presidente: "Ogni forma di violenza di genere è inaccettabile. Ci rivolgeremo all'autorità giudiziaria anche per la quantificazione degli eventuali danni arrecati"

“Il mio scappa ogni mattina dalla mia camera. Se vuoi venirlo a prendere anche senza retino si fa prendere con le mani”. E' l'organo sessuale il soggetto del commento lasciato sotto il video che l'associazione Earth Prato ha pubblicato su Facebook per mostrare il salvataggio, fatto da alcuni volontari dell'ambulanza veterinaria, di un coniglietto abbandonato lungo la Declassata. Il commento è stato lasciato da un profilo con nome e cognome stranieri, forse un profilo fake. Chiarissimo il riferimento sessuale e sessista. Sarà la polizia postale ad accertare chi lo ha scritto: “Tramite l'ufficio legale della nostra associazione – le parole del presidente provinciale, Cristiano Giannessi – si procederà a segnalare l'uomo all'autorità giudiziaria anche per la quantificazione degli eventuali danni arrecati”.

Nel mirino sono finiti i tre volontari e in particolare la donna, 35 anni, da molto tempo impegnata nell'associazione. Il commento è stato subito notato: “Ogni forma di violenza di genere, come quella perpretata nei confronti della nostra volontaria, è inaccettabile – ancora il presidente – esprimo la massima solidarietà alla ragazza ringraziando tutti i volontari per l'opera meritoria che ogni giorno compiono”.

Il video è stato pubblicato il 24 agosto per raccontare l'ennesimo salvataggio di un animale in difficoltà: questa volta si trattava di un coniglietto domestico che è stato preso con un retino, messo in sicurezza in una gabbietta e poi sottoposto a tutte le cure del caso. “Se vuoi venirlo a prendere – ancora il commento sessista – si fa prendere con le mani, specialmente quelle di una donna. Grazie. Un bacio”.

Sulla questione interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale,Claudio Belgiorno: "Resto basito di fronte a questi stupidi commenti, rivolti a volontari impegnati dda sempre nella salvaguardia e nel soccorso degli animali. La condanna a dichiarazioni sessiste è e deve essere ferma e severa".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus