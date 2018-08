23.08.2018 h 16:46 commenti

Doppio appuntamento per commemorare il Sacco di Prato

Il 29 agosto, data del Sacco è prevista una passeggiata storica tra i luoghi simbolo, mentre il 19 settembre, giorno in cui le truppe spagnole hanno lasciato la città, un convegno storico nel salone della Pubblica Assistenza

Il 29 agosto è una data particolare per Prato, ricorre l’anniversario del Sacco di Prato, un evento che ha segnato la storia della città , Anche quast’anno l’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Historiaedita e Viaggi & Scoperte ha deciso di rievocare l’evento con una passeggiata storico-culturale che tocca, a ritroso, i quattro luoghi simbolo del Sacco: palazzo Datini, il Castello dell’ Imperatore, il chiostro di sant’Agostino e il bastione delle forche"È il quarto anno consecutivo che organizziamo questa iniziativa – spiega l’assessore al bilancio- per cui possiamo dire che sia ormai diventata una piccola tradizione della città che serve a far conoscere la storia locale"La passeggiata prenderà il via alle ore 18 da Palazzo Datini, dove è prevista una didattica sui ceppi nell'epoca del sacco. Successivamente la visita si sposterà al Castello dell'Imperatore, con approfondimenti sulla presenza medicea a Prato, al Chiostro di Sant'Agostino e, infine, al Bastione delle Forche, dove si terranno una degustazione guidata con brindisi finale e i saluti delle autorità. La fine è prevista per le ore 20/20.15 circa. Per i partecipanti, vi è inoltre la possibilità di prendere parte all'apericena in programma al Bastione delle Forche - al di fuori del contesto dell'iniziativa - usufurendo di un'agevolazione."Anche quest'anno – spiegadell’associazione Historiaedita - riproporremo il percorso fatto dalle truppe spagnole del generale Raimondo de Cardona nel 1512, che misero a ferro e fuoco la nostra città. Un evento tragico e devastante per Prato, alla quale ci vollero diversi anni per riprendersi e ripartire".Novità di quest'anno, il doppio evento del 19 settembre per ricordare anche la fine di quei movimentati 21 giorni di saccheggio. Presso il Salone Apollo della Pubblica Assistenza, dalle ore 20 si terranno delle letture a tema, con brani dell'epoca ed estratti dal libro di Piero Riccomini "29 agosto 1512" sul cinquecentenario del Sacco di Prato edito a cura del Comune di Prato.Nelle prossime settimane, inoltre, per la città sarà possibile imbattersi nella figura del generale Cardona che chiederà scusa ai pratesi, rifacendosi alla leggenda che narra che il suo fantasma sia stato avvistato aggirarsi per la città scusandosi per le sue azioni.La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare l'associazione Historiaedita all'indirizzo historiaedita@gmail.com