21.12.2023 h 17:26 commenti

Comizio Forza Nuova a Prato, Nigro assolto dall'accusa di apologia del fascismo

A quattro anni dal comizio di Roberto Fiore nel giorno dei cento anni della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, l'ex leader del partito è stato assolto con formula piena. Massimo Nigro all'uscita dal tribunale: "Dedico la sentenza a mia madre e al questore e al prefetto di allora che garantirono la possibilità di manifestare per le nostre idee"

nadia tarantino

Ci sono voluti quattro anni ma alla fine la sentenza è arrivata: Massimo Nigro, ex leader di Forza Nuova, è stato assolto con formula piena dall'accusa di apologia del fascismo per i fatti del 23 marzo 2019 quando, nel giorno dei cento anni della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, fu organizzata in città una manifestazione con il comizio di Roberto Fiore. Una sentenza attesa a lungo che Nigro, assieme al suo avvocato, Fabio Fattorini, ha voluto ascoltare presentandosi oggi, giovedì 21 dicembre, nell'aula al primo piano del Palazzo di giustizia; qui, il giudice onorario, Maria Carmen Napolitano, nel pomeriggio ha letto il dispositivo che prevede però anche una condanna: 15 giorni di arresto e 103 euro di ammenda per il mancato rispetto degli ordini impartiti dal questore circa il tragitto assegnato ai partecipanti diretti al comizio, in piazza del Mercato Nuovo. Appena saranno rese note le motivazioni della sentenza, l'avvocato deciderà se presentare appello oppure convertire la pena, ai fini dell'estinzione, in un periodo di lavori socialmente utili. “Dedico l'assoluzione a mia madre – le primissime parole di Massimo Nigro – e ringrazio la questura, l'allora questore Cesareo e l'allora prefetto Scialla che, con la loro decisione e in un clima ostile, garantirono la possibilità di manifestare per spiegare alla città quello che era il mio programma elettorale di candidato sindaco a cominciare dal contrasto più deciso all'immigrazione”.Fu una giornata campale quella del 23 marzo 2019 per la città, l'ultima puntata di una lunga discussione sull'opportunità di far svolgere in città la manifestazione di Forza Nuova. E mentre in piazza del Mercato Nuovo Fiore e Nigro parlavano ai loro sostenitori e simpatizzanti, a pochi chilometri, in piazza delle Carceri, la 'contromanifestazione' messa in piedi da associazioni, partiti, enti e movimenti antifascisti.A mettere Nigro nei guai fu il materiale pubblicitario dell'evento che riportava il numero '100', “evocativo – spiegò l'accusa – della ricorrenza dei Fasci”. La procura aprì un'inchiesta e nel fascicolo finirono e-mail, volantini, annunci pubblicati sui social, locandine. E poco importò che in piazza del Mercato Nuovo di persone ne arrivarono poche, assai meno di quelle attese. A Nigro, poi, fu mossa anche un'altra contestazione di carattere amministrativo: durante il tragitto dei manifestanti da piazza della Stazione, luogo del ritrovo, alla piazza del comizio, non fu fatto abbastanza per evitare che il gruppo di muovesse in corteo contravvenendo, in tal modo, alle limitazioni dettate dal questore qualche ora prima dell'inizio dell'evento.“Finire sotto inchiesta mi distrasse dalla candidatura a sindaco (Fn fu esclusa dalla competizione elettorale per presunte irregolarità nella presentazione delle firme, ndr), non fu possibile spiegare alla città il mio programma, i miei obiettivi – dice ora Nigro – ci riproverò di nuovo con 'Flanella nera' che porterò alle amministrative del 2024. Voglio parlare e lavorare per le famiglie, i giovani, le giovani coppie. Ci sono tanti problemi che aspettano soluzioni: questo è il mio mandato di candidato sindaco”.