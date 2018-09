08.09.2018 h 13:11 commenti

Cominciata la ricostruzione del muro della Villa Medicea di Poggio a Caiano, entro novembre la fine dei lavori

A un anno e mezzo di distanza dal crollo di una ventina di metri della cinta muraria che si affaccia su via Lorenzo il Magnifico, è iniziata la ricostruzione dopo gli interventi di consolidamento. In occasione dell'Assedio alla Villa buona parte della strada sarà libera dal cantiere

E' cominciata la ricostruzione dei venti metri di muro della Villa Medicea di Poggio a Caiano che la sera del 7 marzo 2017 crollarono sotto i colpi della pioggia battente schiacciando sette auto parcheggiate in via Lorenzo il Magnifico e, solo per miracolo, senza fare morti e feriti. A un anno e mezzo di distanza, è cominciato il vero lavoro di ricostruzione dopo le opere preliminari e di sostegno consistite nella realizzazione di una struttura di pali e tiranti. Tempo un paio di mesi e il muro sarà completamente ripristinato. L'architetto Gabriele Nannetti che coordina i lavori per conto del ministero dei Beni culturali in collaborazione con il Polo museale della Toscana, ha annunciato che la ricostruzione è cominciata nei giorni scorsi e si concluderà tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre mentre già in occasione dell'Assedio alla Villa, la tradizionale festa di Poggio a Caiano, il cantiere sarà ridotto in modo da liberare gran parte della strada e favorire la viabilità.

Per il crollo del muro la procura di Prato aprì un'inchiesta ma nessun nome è mai finito sul registro delle notizie di reato e l'indagine si è chiusa la scorsa primavera con una richiesta di archiviazione. L'ipotesi di reato di crollo colposo è rimasta contro ignoti e gli accertamenti dei carabinieri di Poggio a Caiano e del Nucleo tutela del patrimonio artistico, non hanno fatto emergere elementi in grado di ricondurre ai responsabili. I consulenti della procura, gli ingegneri Minatti e Paolini (gli stessi incaricati di risalire alle cause del crollo di Lungarno Torrigiani a Firenze) hanno stabilito che a determinare il collasso della cinta muraria non fu la pioggia di quella sera, intensa sì ma non eccezionale, bensì il sistema di drenaggio delle acque insufficiente e la conformazione morfologica del giardino alle spalle del muro.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus