Come scrivere un curriculum e sostenere un colloquio, un seminario al Centro per l'impiego

Il 7 settembre dalle 10 alle 12,30 aperto ai neodiplomati e laureati in cerca della prima occupazione. Verranno anche presentate le opportunità del programma Gol e i servizi del Centro

Il 7 settembre il Centro per l'impiego di Prato organizza una giornata dedicata ai giovani che cercano lavoro. Dalle 10 alle 12,30, nella sede di via Pistoiese 558, i neodiplomati e i neo laureati poteranno partecipare a un seminario per imparare a scrivere un curriculum e a sostenere un colloquio di lavoro, inoltre verrà loro spiegato il programma Gol, ma anche le offerte formativi degli Istituti Tecnologici Superiori, le opportunità di frequentare un tirocnio formativo all'estero e i servizi del Centro per l'Impiego.

Per tutta la mattinata sarà presente anche un'azienda pratese per la selezione di alcuni profili professionali. L'evento è gratuito, per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail all' indirizzo mediazione.prato@arti.toscana.it. Nelmese di ottobre sono in programma altre iniziative dedicate alla formazione dei giovani.



