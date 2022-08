02.08.2022 h 19:33 commenti

Come nuove le aree verdi di via Hermada a Narnali e di via Capponi

Nuovi giochi e arredi per migliorare la fruizione degli spazi e garantire nuovi luoghi per l'attività all'aperto. Oggi sopralluogo del sindaco Biffoni e dell'assessora Sanzò

Sono terminati i lavori di riqualificazione che hanno riguardato due aree verdi di Prato: quella a Narnali in via Hermada, angolo via del Carso, e quella dei giardini pubblici ex Magnolfi, di via Capponi. La prima è stata oggetto, stamani, 2 agosto, di un sopralluogo del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessora alla Città curata Cristina Sanzò

I giochi, ormai presenti da 15 anni, sono stati sostituiti completamente e accompagnati da una nuova pavimentazione in gomma. Sono tutti accessibili per i portatori di handicap e a breve sarà aggiunto anche un gioco specifico per i disabili.

Rinnovo anche per le 13 panchine già presenti mentre il fontanello è stato sistemato e ritinteggiato come alcuni tratti di vialetto danneggiati.

I lavori hanno interessato anche la piantumazione di nuovi alberi e la reintegrazione della siepe in alcuni tratti, in modo tale da schermare l'area gioco dalla strada. Il costo complessivo sfiora i 58mila euro.



Nei giardini pubblici ex Magnolfi di via Capponi, sono stati sistemati pavimentazione e giochi mentre l'area verde nella parte sud era già stata riqualificata in un precedente intervento. L'investimento è di oltre 37mila euro.

Arriveranno a compimento a breve gli interventi di sistemazione dei giardini di via Curtatone e di via Tirso.