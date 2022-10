14.10.2022 h 17:51 commenti

Come comportarsi in caso di calamità naturali, torna in piazza "Io non rischio"

La dodicesima edizione sarà in piazza del Comune. Settanta formatori di sei associazioni si alterneranno per tutto il giorno per insegnare le buone pratiche. Due gli appuntamenti con il "Gioco dell'oca"

Dopo due anni via web a causa del Covid, "Io non rischio" torna in presenza. L'appuntamento con la dodicesima edizione della manifestazione voluta dal dipartimento nazionale della Protezione Civile e che si svolgerà in contemporanea in oltre 600 piazze italiane, è per domani in piazza del Comune, dalle 9 alle 18, e per domenica sui canali social della protezione civile pratese e delle associazioni aderenti: Croce Rossa, Centro di Scienze Naturali, Pubblica Assistenza l'Avvenire Prato, Associazione Nazionale Carabinieri, Vab e Emergens Onlus. "È un modo per diffondere le buone pratiche e la cultura della Protezione Civile - ha commentato il sindaco Matteo Biffoni - Quindi quale sia la modalità più corretta di approcciarsi a degli eventi simili, ma anche per far conoscere ai cittadini il sistema della nostra Protezione Civile".

Settanta formatori si alterneranno nel corso della giornata per informare i cittadini sui corretti comportamenti da tenere in caso di calamità naturale, terremoto ed alluvioni in particolare. Sono previsti anche momenti di divertimento. Alle 10.30 e alle 16.30 ci sarà il "gioco dell'oca", prodotto e realizzato dalle sei associazioni pratesi, all'interno del quale i concorrenti potranno ricevere le informazioni utili sui rischi individuati quest'anno (alluvione/maremoto e sismico). Il primo lancio dei dadi sarà a cura del sindaco di Prato.

Ci sarà anche il gazebo degli ordini professionali per dare informazioni sulla messa in sicurezza degli immobili e i relativi incentivi fiscali mentre la Fondazione Parsec mostrerà come funziona un sismografo.

"È un momento importante - ha aggiunto Sergio Brachi, responsabile della Protezione Civile di Prato - perché è per noi sempre più fondamentale concentrare le nostre attività nella formazione del pubblico, nell'ottica della prevenzione: un cittadino informato, infatti, è un cittadino che ha meno bisogno del nostro aiuto".

Quest'anno il testimonial dell'evento sarà lo scrittore pratese due volte Premio strega Sandro Veronesi.

L'intera manifestazione potrà essere seguita sulla pagina Facebook "Io non rischio Prato 2022", dove sarà anche possibile fare domande ai volontari direttamente sul social.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus