Colto in flagrante mentre cerca di rubare 25 bancali a un supermercato, arrestato 54enne

L’uomo si stava già allontanando con il bottino quando la polizia lo ha fermato. In arresto per furto aggravato, ora attende il processo per direttissima

Aveva già caricato la refurtiva sul proprio furgone quando una Volante lo ha fermato e arrestato.

Nella tarda serata di ieri, martedì 28 maggio, un cinquantaquattrenne albanese è stato colto in flagrante mentre cercava di rubare 25 bancali di legno da un supermercato nella zona di viale Marconi. Dopo aver ricevuto una segnalazione di furto in atto, la polizia è subito intervenuta riuscendo a intercettare e a bloccare il ladro. L’uomo aveva forzato il lucchetto del cancello del supermercato dove venivano custoditi i bancali e stava provando ad allontanarsi a bordo del suo furgone. All'interno del veicolo sono stati ritrovati anche svariati attrezzi e utensili di mesticheria, cacciaviti, scalpelli e altri strumenti, tutti sequestrati insieme al mezzo.

Il cinquantaquattrenne è regolarmente residente in Italia ed è risultato avere già dei precedenti di polizia. Portato in Questura, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.



