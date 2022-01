28.01.2022 h 10:23 commenti

Colto da malore nel parcheggio della scuola, muore un uomo di 67 anni

La tragedia è avvenuta stamani in via Viottolo di Mezzana a poca distanza dalla sede della Misericordia e dalla caserma dei carabinieri

Foto d'archivio

Tragedia questa mattina 28 gennaio poco prima delle 8 in via Viottolo di Mezzana, praticamente davanti alla scuola dell'infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un uomo di 67 anni è stato colto da malore mentre si trovava all'interno della propria auto, nel parcheggio. Immediato l'allerta dato dai passanti, appena si sono resi conto del fatto. Tra l'altro il posto si trova a pochi metri dalla sede della Misericordia di Mezzana e dalla caserma dei carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico della Misericordia, dopo aver provato a rianimarlo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno informato il magistrato di turno. Non ci sono dubbi, comunque, sulla natura del decesso, dovuto ad un malore, probabilmente un attacco cardiaco.

Edizioni locali collegate: Prato

