Colto da malore mentre guida un furgone, riesce ad accostare prima di accasciarsi a terra

Tragedia stamani a Santa Lucia: i soccorritori della Pubblica Assistenza hanno cercato a lungo di rianimare l'uomo, che aveva 59 anni

Ha avuto appena il tempo di accostare il furgone e di scendere dal mezzo. Poi si è accasciato a terra, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta poco prima delle 11 di stamani, 13 luglio, in via Bologna a Santa Lucia e la vittima è un uomo di 59 anni, residente nel Mugello. Purtroppo non sono serviti a niente i tentativi dei soccorritori della Pubblica Assistenza, intervenuti con due ambulanze inviate dal 118, che hanno cercato a lungo di rianimare l'uomo. Alla fine il medico è stato costretto a dichiarare la morte del 59enne, stroncato da un attacco cardiaco. La vittima era dipendente di un'azienda fiorentina e si trovava a Prato per ragioni di lavoro. Intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale.

