Colti sul fatto dai carabinieri i "ladri dei garage": sono sospettati di numerosi colpi

I due uomini sorpresi all'alba mentre stavano rubando in un condominio di via Santa Gonda. I militari li stavano pedinando da tempo: nella loro casa trovato un kit completo di attrezzi da scasso

Due uomini entrambi di origine cinese, già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri che li accusano di essere professionisti dei furti nei garage condominiali di Prato. I due sono stati fermati stamani 30 agosto intorno alle 5.30 dopo giorni di appostamenti e pedinamenti da parte dei carabinieri.



L'accusa contestata ai due orientali, di 38 e 33 anni, senza fissa dimora ma di fatto domiciliati a Campi Bisenzio, è furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. I due sono stati bloccati mentre si trovavano nei garage di un condominio di via Santa Gonda a Prato: stavano portando via, secondo quanto spiegato dai militari, un quadro con ventaglio di fattura giapponese e un set di trapunte invernali. Nella casa dove vivono a Campi trovati poi un kit completo d'arnesi atti allo scasso (due cacciavite, un set di chiavi a brucola, uno 'spadino' e due torce a led), due flaconi di lubrificante per motori, un lucchetto di serraggio per motocicli e una bicicletta marca 'Triestina wilers', mod.'Lavaredo' del valore di 8.400 euro.

Avviate indagini per accertare se i due siano responsabili dei numerosi furti in garage condominiali che si sono verificati a Prato dall'inizio di quest'anno. "Le persone che hanno subito analoghi furti ed ancora non hanno fatto denuncia sono invitate - spiega l'Arma - a procedere in tal senso onde coadiuvare i carabinieri nelle investigazioni".