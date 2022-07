05.07.2022 h 16:25 commenti

Coltello alla gola della coinquilina che lo aveva rifiutato: condannato

Pena di quattro anni e 8 mesi per un 26enne ritenuto colpevole per il tentato omicidio ma assolto per la violenza sessuale. Il giovane al momento resta libero con il solo divieto di avvicinamento alla vittima

Condannato a 4 anni e 8 mesi per tentato omicidio, assolto dall'accusa di violenza sessuale. Si è concluso così il processo con rito abbreviato del nigeriano di 26 anni che fu arrestato dai carabinieri a dicembre 2020 dopo aver puntato un coltello alla gola della coinquilina, una camerunense di 24, che lo aveva di nuovo rifiutato. Per l'imputato, difeso dall'avvocato Antonio Bertei e attualmente libero, l'accusa aveva chiesto 6 anni di reclusione.

Teatro dell'episodio un appartamento in via Valla dato in locazione ad una donna nigeriana ma subaffittato al connazionale e alla camerunense. L'uomo, secondo quanto ricostruito, più volte avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti della ragazza che però non voleva saperne riuscendo sempre a sottrarsi. Non fu così quel giorno: la giovane fu presa per i capelli, strattonata e trascinata e, infine, minacciata di morte con un coltello puntato alla gola e agli occhi. L'uomo fu arrestato e rinchiuso nel carcere della Dogaia, poi sottoposto ad una misura cautelare più lieve, e cioè il divieto di avvicinamento alla vittima, provvedimento fino ad oggi sempre rispettato.



