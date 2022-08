22.08.2022 h 14:35 commenti

Coltellate al proprietario del ristorante per non pagare il conto della cena, denunciato quarantenne

E' successo ieri sera al ristorante La Fattoria, a Tobbiana. Il titolare è finito all'ospedale con una profonda ferita ad un braccio: "Ora sto bene, mi è andata bene". Minacciato il cameriere. La polizia è riucita a rintracciare l'aggressore grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e alla testimonianza di altri clienti

Ha accoltellato il proprietario del ristorante per non pagare il conto della cena consumata insieme a due amici. E' successo ieri, domenica 21 agosto, a Tobbiana. La vittima è Samir Mohamed, titolare del ristorante La Fattoria: i fendenti lo hanno raggiunto ad un braccio procurandogli una profonda ferita e, fortunatamente, quelli indirizzati al torace gli hanno lacerato solo la maglia. L'aggressore, un quarantenne italiano, pregiudicato, è stato rintracciato dalla polizia durante la notte ed è stato denunciato. Una cena con due amici, anche loro italiani, che si è conclusa nel sangue quando Samir Mohamed - come lui stesso racconta - e un suo cameriere non hanno visto rientrare i clienti che, dopo aver mangiato, hanno detto che sarebbero usciti fuori a fumare. In realtà si sono allontanati per non pagare il conto ma sono stati inseguiti per le strade di Tobbiana. Uno dei tre, il quarantenne poi denunciato, impugnava però un coltello e con quello ha ferito il titolare del ristorante e minacciato il cameriere. "Non mi sono accorto del coltello - racconta Samir Mohamed - per fortuna non è riuscito a prendermi alla pancia ma mi ha solo tagliato la maglia".La polizia, intervenuta sul posto, ha ricostruito i fatti e, anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e alla testimonianza di altri clienti, si è messa subito sulle tracce dell'aggressore che è stato trovato in piena notte, nella sua abitazione, a letto. Samir Mohamed, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in una decina di giorni. I medici del pronto soccorso gli hanno saturato la ferita al bracci con una dozzina di punti. "Ora sto bene - dice il ristoratore - sto bene e posso dire che mi è andata bene".