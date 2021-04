08.04.2021 h 19:09 commenti

Colta da malore, soccorsa dopo un giorno e mezzo: 45enne salvata da un parente che ha avvertito i carabinieri

E' successo nel pomeriggio di oggi in via Marx. L'uomo, preoccupato perché la familiare non rispondeva al telefono da ieri, ha chiesto aiuto al 112. La donna è stata trasportata all'ospedale

E' stata trovata nella sua casa, in stato di incoscienza a causa di un malore. La donna, quarantacinquenne di origine ucraina, è stata trasportata all'ospedale di Prato dopo essere stata soccorsa dai carabinieri. E' successo oggi, giovedì 8 aprile, in via Marx. A dare l'allarme è stato un parente preoccupato perché già da ieri la donna non rispondeva al telefono. Quando i militari sono arrivati sul posto e hanno aperto la porta dell'appartamento, hanno trovato la donna priva di sensi e hanno subito fatto intervenire il 118. Dopo le primissime cure, la quarantacinquenne è stata sottoposta a tutti gli accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

Edizioni locali collegate: Prato

