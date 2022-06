14.06.2022 h 13:02 commenti

Colta da malore mentre lavora, tragedia in via delle Colombaie

La vittima è una donna di 47 anni impiegata in una cooperativa che si occupa della raccolta differenziata della plastica per conto di Alia. Il 118 ha allertato anche l'elicottero Pegaso ma purtroppo tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili

Tragedia, questa mattina 14 giugno, poco dopo le 9 in via delle Colombaie, dove una donna di 47 anni è morta in strada. La donna, residente a Quarrata, è dipendente di una cooperativa che lavora per conto di Alia, la Gulliver Era in compagnia di un collega 60enne e stavano facendo il giro per la raccolta differenziata della plastica. Ad un certo punto la 47enne si è sentita male e si è accasciata. Immediato l'allarme al 118 che ha subito inviato sul posto un'ambulanza. E' stato anche allertato l'elisoccorso Pegaso, nella speranza di poter trasferire prima possibile la donna in ospedale, ma purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, non c'è stato niente da fare. Anche il collega 60enne ha avuto bisogno delle cure mediche per lo shock ed è stato portato al Santo Stefano. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che hanno subito avvertito il magistrato di turno Lorenzo Boscagli che ha disposto l'autopsia e attivato l'Asl per la procedura che viene adottata in caso di infortuni sul lavoro.

Alia esprime profondo cordoglio per questa tragica perdita e le condoglianze ai familiari dell’operatrice.

