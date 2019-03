11.03.2019 h 10:19 commenti

Colpo nella notte: forzano la porta della banca e rubano i soldi dalle casse

Presa di mira la filiale di via Cava della Banca Alta Toscana. Sul posto la vigilanza privata e i carabinieri che stanno conducendo le indagini

Ladri in azione, questa notte 11 marzo, nella filiale della Banca Alta Toscana di via Cava. Dopo aver divelto il vetro della porta, i malviventi sono entrati all'interno dell'istituto e sono riusciti a prendere i soldi lasciati nelle casse. Una cifra che è ancora da quantificare. La forzatura della porta ha fatto scattare l'allarme e in via Cava sono intervenute sia le pattuglie della vigilanza privata sia quelle dei carabinieri. I ladri, però, sono stati velocissimi ed erano già scappati. I militari hanno iniziato le indagini, sia acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza sia repertando con al scientifica eventuali impronte lasciate dai malviventi, che hanno usato un piede di porco per forzare il vetro della porta d'ingresso. Gravi i danni provocati agli infissi, che in mattinata saranno sostituiti.