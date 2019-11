Sesto furto alla tabaccheria Bianchi di via Catani nella zona est di Prato. Stavolta il colpo è stato messo a segno passando dal negozio accanto. In particolare i ladri si sono introdotti nell'estetica “Lui e Lei” spaccando la porta sul retro. Una volta all'interno hanno aperto un varco nella parete comunicante con la tabaccheria. Il danno è considerevole perché sono stati portati via tabacchi, valori bollati e soldi.Durissima la reazione della Lega: "I commercianti non possono più vivere in questo modo. - affermano due esponenti del Carroccio Enrico Zucchi e Claudio Baldari. Conosciamo i proprietari che ci hanno contattato per lanciare un grido di aiuto affinché le istituzioni si mobilitino per arrestare questa escalation che sta costringendo sempre più commercianti pratesi a chiudere i battenti. L'amministrazione è ora che la smetta di parlare di percezioni e di aggirare tutti i problemi legati a insicurezza e degrado per non affrontarli. Biffoni deve incominciare a dare seguito alle promesse fatte ai pratesi a partire dal potenziamento di organico delle forze dell'ordine che annunciò con tanta enfasi all'insediamento del governo Conte 2. È inutile parlare di amore per la propria città in campagna elettorale se poi si lasciano i commercianti abbandonati a se stessi e si fanno chiudere le attività, lasciando campo sgombero a criminalità e degrado".