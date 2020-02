07.02.2020 h 14:26 commenti

Colpo grosso della Squadra Mobile: sequestrato un chilo e 250 grammi di cocaina. In manette trafficante internazionale

Lo stupefacente era nascosto nell'auto usata dall'uomo, che era già stato arrestato nel 2005 sempre per traffico di droga. Viveva in Germania ed era rientrato a Prato per piazzare l'ingente quantitativo che avrebbe fruttato 100mila euro

Colpo grosso della polizia che ha sequestrato un chilo e 250 grammi di cocaina, smantellando un vasto traffico internazionale di sostanza stupefacente. L'operazione della Squadra Mobile si è conclusa ieri pomeriggio, 6 febbraio, con l'arresto di un 45enne di nazionalità marocchina, residente in Germania ma in questi giorni ospitato da una parente a Prato. L'uomo era già stato arrestato dai poliziotti pratesi nel 2005, in occasione di un trasporto in Olanda di 4,3 chili di cocaina.

Gli investigatori dell'Antidroga, una volta saputo del suo arrivo a Prato, avevano cominciato a tenerlo sotto controllo. Così, ieri verso le 16.30, lo hanno bloccato mentre stava camminando nella zona del Soccorso. I poliziotti avevano visto che l'uomo si spostava su un'auto con targa tedesca. Si sono messi allora a cercarla e l'hanno trovata parcheggiata vicino alle Poste delle Fontanelle. Dalla perquisizione della vettura è saltata fuori la droga, nascosta in un grosso involucro. Secondo gli inquirenti lo stupefacente era destinato ad essere spacciato tutto su Prato da pusher locali. Avrebbe fruttato non meno di centomila euro.

Da gennaio le varie operazioni antidroga della Questura di Prato hanno consentito di sequestrare sostanze stupefacenti per un chilo e 850 grammi con l'arresto di quattro persone e la denuncia di altre tre.

In seguito all'operazione, il sindaco Matteo Biffoni ha voluto fare i complimenti alla Squadra Mobile: "Grazie per l'attenzione e l'impegno con cui quotidianamente la polizia controlla e presidia il nostro territorio: un'operazione antidroga importante e accurata quella di ieri, che ha smantellato un grosso traffico di stupefacenti che altrimenti sarebbero finiti in città alimentando un commercio criminale e pericoloso".