Colpo grosso allo spaccio di droga in centro: sequestrati cocaina, eroina e ketamina. Cinque arresti

Recuperate oltre 10mila dosi, quelle che sarebbero state ricavate dai due chili di stupefacente sequestrati nel fine settimana dai carabinieri di Prato e di Montemurlo. Un arresto compiuto con la polizia municipale. Sequestrati anche 2.500 euro e diversi telefonini

Due chili di droga per oltre 10mila dosi, 2.500 euro e una decina di telefonini sequestrati, cinque spacciatori arrestati. È il bilancio dell’attività dei carabinieri che nel fine settimana hanno assestato un duro colpo allo spaccio nel centro storico. Nella serata di sabato primo dicembre, con la collaborazione della polizia municipale, gli uomini del Nucleo investigativo hanno arrestato un marocchino di 50 anni. Dalla perquisizione personale e da quella domiciliare è saltato fuori complessivamente un etto di cocaina, oltre al materiale utile a confezionare le dosi. La droga era nascosta in un involucro di plastica termosaldato. Trovati anche 210 euro e 370 dirham, la moneta del Marocco. Sempre sabato è finito in manette un operaio cinese di 48 anni. Fermato per un controllo nelle strade del centro è stato trovato con mezzo chilo di ketamina e 235 euro. I carabinieri di Montemurlo hanno invece sequestrato poco più di 11 grammi di eroina e 875 euro a un nigeriano di 20 anni, senza fissa dimora. Il giovane è stato fermato in via Battisti nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza urbana. Per sottrarsi all’arresto ha ingerito lo stupefacente che era stato confezionato in un ovulo. Dopo un giorno di ricovero all’ospedale di Prato, il nigeriano ha espulso l’ovulo ed e finito dietro le sbarre. Tornando a Prato, altri due arresti: un nigeriano di 35 anni, clandestino e pregiudicato, fermato in via Battisti subito dopo aver ceduto droga a due tossicodipendenti. Perquisito è stato trovato con tre dosi di eroina per un peso di circa 2 grammi; un operaio cinese di 43 anni, con precedenti penali, invece stato arrestato per il possesso di oltre un chilo di ketamina, 15 grammi di shaboo e 1.200 euro. La droga, arrivata per posta dall’Olanda, è stata intercettata dai militari del Nucleo investigativo che da tempo tenevano sotto controllo il quarantatreenne.

