29.01.2022 h 12:58 commenti

Colpo grosso alla sala bingo Stella, fortunato giocatore si porta a casa quasi 12mila euro

L’uomo si è aggiudicato il montepremi del Superbingo riuscendo a riempire la sua cartella entro il trentottesimo numero estratto. Dalla riapertura dopo il lockdown, è successo solo tre volte

Colpo grosso alla sala bingo Stella, in via Roubaix. Un fortunato giocatore è riuscito, la notte di sabato 29 gennaio, a fare Bingo con i primi 38 numeri estratti portandosi a casa 11.861 euro. Il giocatore, un uomo italiano della provincia di Firenze, si è ritrovato protagonista di una combinazione davvero molto fortunata: ha cancellato tutti e quindici i numeri della sua scheda grazie ad una estrazione che per lui è stata particolarmente proficua; non solo ha fatto Bingo, ma ha sbancato centrando il Superbingo che, appunto, prevede di vincere entro il 38esimo numero estratto. Il montepremi è quello accumulato ogni sera, e meno si verifica il colpo fortunato più sale il bottino. Dalla riapertura della sala dopo il lockdown, quello della notte scorsa è stato il terzo Superbingo. Sulla base delle norme relative al contante in circolazione, 999,99 euro sono stati immediatamente corrisposti al giocatore mentre la restante parte sarà pagata tramite bonifico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus