Colpo di scena nelle indagini sul pestaggio di Martina: indagata anche l'attuale fidanzata dell'ex

La giovane donna è stata indagata a piede libero con l'accusa di concorso morale e materiale nell'organizzazione dell'agguato. E' la sesta persona finita sotto indagine

C'è una sesta persona indagata nell'inchiesta sulla spedizione punitiva contro Martina Mucci, la cameriera pratese di 29 anni aggredita, picchiata e sfregiata in volto la notte del 21 febbraio, al ritorno dal lavoro, nell'atrio del palazzo nel quale abita, a La Pietà. Un vero colpo di scena: sul registro delle notizie di reato è finita anche l'attuale fidanzata di Emiliano Laurini (avvocato Burelli), il quarantenne ex della vittima arrestato il 24 aprile perché ritenuto il mandante del pestaggio. La donna ha 26 anni e, secondo il convincimento degli investigatori, avrebbe avuto un ruolo nella vicenda. In particolare, gli inquirenti sostengono un coinvolgimento morale o materiale. A convincere la procura a firmare l'avviso di garanzia sarebbero state le ulteriori indagini portate avanti dalla Squadra mobile dopo l'arresto di Laurini e delle altre due persone finite in carcere: Kevin Mingoia, 19 anni, accusato di aver materialmente picchiato e sfregiato la cameriera (avvocati Bertei e Mattei), e Mattia Schininà, 20 anni, accusato di aver messo in contatto i presunti mandante e picchiatore (avvocato Savarese).

Dell'elenco degli indagati, ma a piede libero come la 26enne, fanno parte altre due persone: un minorenne che si è presentato in questura alla fine di aprile confessando di aver preso parte all'aggressione, e un nordafricano intestatario del cellulare che la sera del pestaggio avrebbe agganciato le celle telefoniche che coprono la zona nella quale abita la vittima.

A questo punto, anche in considerazione del fatto che è stato fissato l'incidente probatorio utile a 'cristallizzare' alcuni elementi che fanno parte della ricostruzione dei fatti, il cerchio sembra definitivamente chiuso.

Martina Mucci fu sorpresa alle spalle subito dopo essere entrata nell'androne del suo palazzo. Gli aggressori si accanirono in particolare sui denti e sui capelli che, disse la donna, sono le parti del corpo a cui tiene di più. A mettere in fuga i picchiatori fu la luce delle scale accesa da un condomino svegliato dai rumori. Le indagini imboccarono subito la pista della spedizione punitiva.