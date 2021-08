Prosegue la guerra dentro la Lega sia a livello di gruppo consiliare che di partito. L'ultima battaglia è andata in scena stamani, 30 agosto, ed è terminata con la destituzione di Patrizia Ovattoni da capogruppo del Carroccio. Al suo posto, con il voto favorevole di Marco Curcio, è stato nominato Daniele Spada, candidato di tutto il centrodestra alle ultime elezioni comunali ed entrato recentemente nel gruppo della Lega. La scelta del capogruppo è interna e avendo due voti a favore su tre, il suo e quello di Curcio, per Spada è stato facile spodestare Ovattoni. Ricordiamo che Ovattoni è stata recentemente nominata commissario comunale della Lega e quindi questo schiaffo può essere letto come un attacco dei ceccardiani, quali sono sia Spada che Curcio, al commissario provinciale Manuel Vescovi.

Non è finita qua. Sembra che Spada e Curcio vogliano mettere mano anche alla rappresentanza della Lega nelle commissioni consiliari. Si tratterebbe di un'ulteriore vendetta nei confronti di Ovattoni la cui assenza, durante il voto per l a recente modifica che è stata fatta delle commissioni, ha comportato l'esclusione di Curcio dalla iperattiva commissione 5 e il suo inserimento nella 1.Da parte sua, Spada getta acqua sul fuoco e nega che la novità sia frutto di faide interne: "E' un normale avvicendamento ora che siamo a metà mandato. - afferma il neo capogruppo - Non c'è alcuna volontà di mettere Patrizia da una parte, è e sarà una risorsa del partito. Anzi, la ringrazio per come ha condotto il gruppo fino a oggi".Sul blitz di stamani, Spada spiega di aver avuto la benedizione del partito: "Mai fatto niente senza l'assenso dei massimi vertici. Sulla scelta del quando invece, mi prendo io ogni responsabilità". Poi aggiunge per smentire la voce di una guerra tra correnti a livello toscano: "Non mi piace essere etichettato come ceccardiano. A Susanna Ceccardi devono riconoscenza e la stima moltissimo ma stimo altrettanto il senatore Manuel Vescovi". Sulla possibile di un nuovo cambio di commissione non si sbilancia: "E' arrivato il momento di dire basta alle contrapposizioni nel centrodestra. Si deve uscire da questa linea di ripicche. Mi piacerebbe lavorare nel modo più proficuo possibile per il bene del territorio. La composizione delle commissioni deve riflettere questa impostazione".