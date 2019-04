28.04.2019 h 23:26 commenti

Colpo di scena: esclusi i candidati di Forza Nuova e del Partito comunista

La commissione elettorale ha accertato la presenza di firme doppie in entrambe le liste. Nigro ha già annunciato le sue dimissioni dal partito. Sorteggiato l'ordine di lista.

Colpo di scena nella corsa per diventare sindaco di Prato. La commissione elettorale ha escluso ben due candidati per problemi legati alle firme. Si tratta di Massimo Nigro, candidato di Forza Nuova, e di Enrico Zanieri del Partito comunista di Rizzo, entrato in gara all'ultimo minuto con la consegna delle firme ieri mattina a pochi minuti dalla scadenza del termine. Questa sera, 28 aprile, dopo una lunga giornata di controlli, la commissione elettorale ha decretato l'esclusione di Nigro e Zanieri che poi, per scherzo del destino, rappresentano le estremità opposte degli schieramenti politici in corsa per queste comunali. In entrambi i casi sono state riscontrate irregolarità nelle firme. In particolare per il Partito comunista è stata evidenziata la presenza di firme doppie. Significa che la stessa persona ha firmato per più candidati. In questo caso vale la firma di chi ha depositato per primo e come detto Zanieri sono stati gli ultimi. Problema analogo per Nigro che ha già annunciato le sue dimissioni dalla guida del partito: "Nonostante 372 firme raccolte, ben 45 sono state assegnate a simboli arrivati prima di noi. Simboli che avevano autenticatori in casa e quindi capaci di presentare la lista in data 25. Noi in data 26 alle 11. 25 le firme mancanti". Quindi anche in questo caso depositare tra gli ultimi ha fatto la differenza. Sia Nigro che Zanieri hanno 48 ore di tempo per fare ricorso ma a questo punto appare improbabile. Con la loro esclusione il numero totale dei candidati passa da dieci a otto e le liste collegate da 18 a 16. Sempre stasera la commissione ha sorteggiato l'ordine di lista. Il primo è Daniele Spada, candidato del centrodestra. Una posizione ottima per l'elettore disorientato e indeciso, ma l'euforia viene placata da un vicino molto ingombrante per Spada, Emilio Paradiso della Lega Toscana, sorteggiato per secondo. Molti elettori della Lega potrebbero confondersi e mettere la croce sul "cugino" leghista. Terzo posto per Matteo Biffoni, candidato del centrosinistra. Quarto Carmine Maioriello del Movimento 5 Stelle, seguito da Aldo Milone di Prato libera e sicura; sesto Mirco Rocchi di Prato in Comune, settimo Daghini dei Comunisti pratesi e ultima Marilena Garnier alla guida di due liste civiche. Per chi ha più di una lista collegata e' stato sorteggiato l'ordine. Sotto il nome di Daniele Spada troveremo Forza Italia, Spada sindaco, Lega e Fratelli d'Italia. Sotto Matteo Biffoni ci saranno lista Pd, Biffoni sindaco, +Europa, Demos e Sport; infine le liste per Marilena Garnier saranno Per Prato Garnier e Cittadini pratesi.

