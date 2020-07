13.07.2020 h 13:14 commenti

Colpo di mannaia in testa dopo la lite, ma da tentato omicidio l'accusa passa a lesioni: pena più che dimezzata

La violenta aggressione scaturita dal litigio per un posto letto in un sottoscala. Il fatto risale alla vigilia di Natale del 2013. In primo grado l'imputato era stato condannato a 8 anni, oggi a 3 anni e 10 mesi

Più che dimezzata dai giudici della Corte d'appello la condanna a Inoussa Saulimone, il nigeriano di 25 anni accusato di aver aggredito a colpi di mannaia il connazionale che gli aveva 'rubato' il posto letto ricavato in un sottoscala. Una guerra tra poveri consumata alla vigilia di Natale del 2013 sotto gli occhi di un altro nigeriano. La vittima, colpita alla testa, si salvò solo grazie al cappuccio del pesante giubbotto che indossava per ripararsi dal freddo. Oggi, lunedì 13 luglio, ad appena 10 mesi dalla condanna a 8 anni di reclusione pronunciata dal tribunale di Prato, la posizione dell'imputato si è alleggerita e di tanto. Difeso dall'avvocato Andrea Parlanti, il nigeriano è stato riconosciuto colpevole non di tentato omicidio ma di lesioni gravi e la condanna è stata ridotta a 3 anni e 10 mesi. Il giovane, al più tardi, uscirà dal carcere a marzo del prossimo anno dopo aver scontato per intero la pena.

Dal suo letto di ospedale, la vittima disse agli investigatori che se non fosse stato per la presenza dell'altro nigeriano intervenuto a disarmare l'aggressore, forse per lui le cose sarebbero andate peggio. Una versione che era stata smentita proprio dal testimone che, al sostituto procuratore Laura Canovai, titolare dell'inchiesta, raccontò che il connazionale si era fermato da solo senza bisogno del suo intervento, a dimostrazione che non c'era la volontà di uccidere. Il magistrato mise i due a confronto e ognuno fornì la propria ricostruzione dei fatti davanti al ad un registratore in funzione. Il testimone, durante tutto l'interrogatorio, pronunciò una sola frase in arabo poi fatta tradurre dagli inquirenti: “Scusa fratello, ho detto una cosa non vera per evitare troppo carcere al nostro amico”. L'avvocato Parlanti ha insistito con la sua tesi difensiva che oggi ha evidentemente trovato riscontro.



Edizioni locali collegate: Prato

