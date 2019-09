11.09.2019 h 18:36 commenti

Colpo di coda dell'estate, Prato tra le città più calde con temperature sopra i 30 gradi

Anche Firenze, Pisa e Grosseto tra le città che dovranno fare i conti con l'anticiclone che farà alzare le temperature massime a partire da domani

Torna il caldo. Un colpo di coda che si farà sentire particolarmente a Prato dove si preannuncia domani, giovedì 12 settembre, una temperatura massima di 31 gradi, come a Pistoia e Latina. Un grado in più – 32 – è la previsione per Firenze, Pisa, Grosseto, Roma, Caserta, Sassari e Nuoro, mentre lo scettro di città più calda in assoluto andrà, se le previsioni saranno confermate, a Terni con 33 gradi. Temperature certamente distanti dai picchi massimi dell'estate ma comunque superiori alla media grazie all'allontanamento verso il nord Africa della depressione attualmente posizionata sull'Europa sud occidentale. Il meteorologo di 3bmeteo.com parla dell'anticiclone subtropicale che determinerà un nuovo repentino aumento delle temperature con aumenti soprattutto tra venerdì e domenica. Temperature che risulteranno sopra la media di 5/7 gradi. Le previsioni parlano anche di fresco durante la notte e al primo mattino.



Edizioni locali collegate: Prato

