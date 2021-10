20.10.2021 h 08:25 commenti

Colpo alle Poste di via Primo Maggio, condannati i malviventi arrivati dalla Calabria per fare la rapina

Due pregiudicati sono stati condannati con il rito abbreviato a 7 anni e 2 mesi e a 4 anni e 4 mesi. La rapina fu messa a segno il 28 febbraio 2020 e fruttò 8mila euro. I due furono arrestati a settembre dalla polizia dopo una complessa indagine

Rapinarono l'ufficio postale in via Primo Maggio, lo fecero in pieno giorno, a volto coperto, impugnando un taglierino per minacciare il cassiere e costringerlo a tirare fuori i soldi e una volta preso il bottino – 8mila euro – picchiarono un carabiniere libero dal servizio che era intervenuto per fermarli e se ne andarono a bordo di un'auto rubata in piazza della Stazione a Prato dove avevano lasciato la loro macchina. Una scena da film il colpo portato a termine il 28 febbraio 2020 e che nel pomeriggio di ieri, martedì 19 ottobre, è costato la condanna ai due rapinatori che sono comparsi davanti al giudice delle udienze preliminari e al pubblico ministero Lorenzo Boscagli per il rito abbreviato: 7 anni e 2 mesi a Salvatore Pizzuti, 46 anni, e 4 anni e 4 mesi a Vincenzo De Grandis, 33 anni, entrambi calabresi ed entrambi con una lunga sfilza di precedenti alle spalle.

I due, dopo la rapina, riuscirono a far perdere le loro tracce. Ad arrestarli, a Cosenza, dopo sette mesi di indagini, furono gli uomini della Squadra mobile di Prato. A tradire i due trasfertisti, arrivati in città per compiere la rapina, furono gli incroci tra il gps installato sull'auto rubata e le celle telefoniche agganciate dai cellulari.

Una rapina che fruttò assai meno di quello che si poteva immaginare e questo perché la direttrice riuscì a chiudersi nella stanza del deposito del contante impedendo ai due di arrivarci. L'allarme fu dato dal carabiniere che, libero dal servizio, si era fermato a prelevare al bancomat dell'ufficio postale: intervenne ma fu picchiato e ferito.



