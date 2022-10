25.10.2022 h 21:43 commenti

Colpito da un infarto in strada, viene salvato da due medici di passaggio

Un 76enne è stato soccorso in via Gherardi. Decisivo il massaggio cardiaco praticato sul posto

Un uomo di 76 anni colpito in strada da attacco cardiaco è stato salvato grazie al tempestivo intervento di due medici che si trovavano in zona. Questa sera 25 ottobre, verso le 19,30 in via Gherardi un uomo si è accasciato per terra, i passanti hanno chiesto aiuto al personale della vicina farmacia, ma nel frattempo sono intervenuti anche due dottori che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Sul posto è prima intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Lucia e poi quella della Misericordia di Vaiano con medico a bordo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Santo Stefano. Nel giro di pochi minuti è arrivata anche una pattuglia della Municipale per allontanare i curiosi e dirigere il traffico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus