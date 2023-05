22.05.2023 h 12:32 commenti

Colpito al petto con una coltellata al culmine di una lite: è ricoverato in prognosi riservata

Il grave episodio è avvenuto stamani verso le 11 in via Valentini. L'uomo soccorso in codice rosso e portato in ospedale

E' stato accoltellato al petto in pieno giorno, in via Valentini, probabilmente al culmine di una lite tra sbandati. E' successo poco prima delle 11 di stamani, lunedì 22 maggio, e la vittima sarebbe un senzatetto maghrebino, forse già con precedenti. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica, che hanno soccorso in codice rosso il ferito. L'uomo, un 50enne, è ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano e i sanitari lo stanno sottoponendo agli esami del caso. La coltellata ha perforato un polmone provocando uno pneumotorace. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri che, al momento, mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda, in attesa di ricostruire quella che potrebbe essere stata una lite degenerata tra due dei disperati che da tempo gravitano nella zona tra via Valentini e via Pisano. Una situazione di degrado e pericolo più volte denunciata dai residenti ma che, finora, non ha trovato soluzione da parte degli organi competenti. Da capire anche dove sia avvenuta l'aggressione, visto che al momento non ci sarebbero testimoni diretti. Probabile quindi che il ferito si sia trascinato fin sulla strada dove poi è stato soccorso. Non è stata nemmeno trovata l'arma utilizzata dal feritore. Nel pomeriggio i carabinieri hanno eseguito un nuovo sopralluogo nella zona e sono in attesa di poter parlare con il ferito, al momento tenuto sotto sedazione.