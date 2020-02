07.02.2020 h 11:42 commenti

Colpita da un infarto mentre cammina in strada con la sorella

Tragedia questa mattina in via Lanciotto Ballerini a Montemurlo. Immediato l'intervento del 118 ma non è stato possibile rianimare la donna nonostante i disperati tentativi

Si è sentita male mentre stava passeggiando con la sorella, si è accasciata a terra e, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non si è più ripresa. E' morta così, stamani 7 febbraio, una donna di 72 anni. E' successo alle 9.30 a Montemurlo, in via Lanciotto Ballerini. Immediato l'allarma al 118, che ha inviato un'ambulanza. medico e volontari hanno tentato di rianimare la donna ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Montemurlo. Il decesso, secondo quanto comunicato dall'Asl, è dovuto ad un attacco cardiaco. Informato il magistrato di turno che ha reso immediatamente libera la salma.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

