21.07.2019 h 07:10 commenti

Colpisce un mezzo in sosta con la sua auto e si ribalta, cinquantenne soccorso in codice giallo

E'successo questa mattina alle 6 in via Braga a Vaiano. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. La strada e'stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione

Grave incidente stradale all'alba di stamani, 21 luglio, nel centro di Vaiano. Un uomo di 50 anni si è ribaltato con la sua auto mentre percorreva via Braga. L'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza, è scattato alle 6. Sul posto anche i vigili del fuoco per agevolare le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo ribaltato. Il cinquantenne è stato portato all'ospedale in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Secondo quanto appreso, l'auto si è ribaltato dopo aver colpito un altro mezzo in sosta. La strada è stata chiusa.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus