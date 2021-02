14.02.2021 h 12:56 commenti

Colpisce lo zio con più coltellate al culmine di una lite e lo ferisce gravemente

Il fatto di sangue è avvenuto ieri pomeriggio in un appartamento di via Erbosa. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni, mentre il congiunto, 38enne, è ricoverato in ospedale con ferite in tutto il corpo

Al culmine di una lite ha preso un grosso coltello da cucina e si è accanito contro lo zio, colpendolo più volte alla testa, al torace, alla mano e a una gamba. Poi è scappato in strada, dove è stato bloccato dai carabinieri, intervenuti con le pattuglie della stazione di Iolo e della Squadra d'intervento operativo del 6° battaglione.

E' successo nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, in un appartamento di via Erbosa abitato da alcuni operai pakistani, impiegati nelle ditte di pronto moda. Il feritore è un giovane di 26 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti dello zio, 38enne. Quest'ultimo è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso in ospedale. Ha numerose ferite da taglio alla testa, al viso, al torace, al tendine di una mano e alla tibia. I medici si sono riservati la prognosi ma, per fortuna, l'uomo non è considerato in pericolo di vita.

L'allarme è stato dato dagli altri inquilini dell'appartamento. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire cosa abbia provocato la lite tra zio e nipote. Il giovane, quando è stato bloccato, era in stato confusionale e il suo gesto sembra essere avvenuto in un raptus d'ira. Il coltello da cucina usato per l'aggressione è stato sequestrato, mentre il 26enne è rinchiuso nel carcere della Dogaia a disposizione del magistrato incaricato dell'inchiesta, il sostituto procuratore Valentina Cosci.