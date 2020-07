07.07.2020 h 16:07 commenti

Colpisce auto in sosta e fugge, ma la Municipale lo rintraccia grazie al sistema di videosorveglianza

Si tratta di un automobilista di 62 anni residente in città. L'uomo ha confermato di essere stato in piazza Mercatale quella sera ma di non ricordare l'accaduto

E' stato l'occhio infallibile del sistema di videosorveglianza a incastrare l'automobilista di 62 anni che qualche sera fa ha danneggiato due auto in sosta nei pressi della guardia di finanza in piazza Mercatale ed è poi fuggito via. In particolare dalle immagini delle telecamere di sicurezza della caserma acquisite dalla Polizia municipale è ben visibile il conducente dell’auto che subito dopo lo scontro si è soffermato per pochi secondi per poi ripartire allontanandosi sperando di far perdere le proprie tracce.

Attraverso la videosorveglianza pubblica poi, gli agenti della unità operativa Investigativa sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dall'automobilista e a individuare con certezza il responsabile che risiede in città. L’uomo ha confermato di essere stato in piazza Mercatale la sera dell’incidente, ma di non ricordare l’accaduto, forse causato da un colpo di sonno o da una distrazione. I segni sul veicolo hanno confermato la ricostruzione della Municipale ed i danneggiati potranno se non altro essere risarciti dall’assicurazione.