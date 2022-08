29.08.2022 h 16:26 commenti

Colpi di pistola nel circolo, quattro uomini gambizzati. Indagini dei carabinieri

Uno dei feriti è grave. E' successo ieri in via dei Confini, qualche minuto prima di mezzanotte. A sparare sono state due persone, entrambe con il volto coperto dalle mascherine e con un cappello calato sulla fronte. La pista investigativa è quella del regolamento di conti

Cinque colpi di pistola e quattro uomini rimasti a terra, feriti chi alle gambe e chi ai piedi. Gambizzati con precisione, con la volontà, evidentemente, di far arrivare un segnale, un avvertimento, un'intimidazione forte. Quasi certamente un regolamento di conti quello andato in scena nella tarda serata di ieri, domenica 28 agosto, in un circolo a gestione cinese, il 2M, in via dei Confini, sulla linea che divide Prato da Campi Bisenzio. A terra, in un lago di sangue, sono rimasti quattro cinesi, finiti nel mirino di due connazionali che qualche minuto prima di mezzanotte hanno fatto irruzione nel locale puntando dritto alla stanza in cui le vittime, tutti imprenditori residenti a Prato, avevano appena finito di cenare e stavano conversando con la musica in sottofondo. Immediato l'allarme. I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori inviati dal 118, poi i carabinieri del Nucleo investigativo che hanno subito cominciato le indagini. I quattro sono stati trasportati all'ospedale: solo uno ha riportato ferite più gravi, gli altri se la caveranno in pochi giorni. Gli elementi, già portati sulla scrivania del sostituto Lorenzo Boscagli, titolare dell'inchiesta, sono ancora pochi per delineare un quadro certo di quanto successo e soprattutto il movente: si sa solo che l'agguato è stato portato a termine da due uomini cinesi, tutti e due con il volto coperto da mascherine e con cappelli calati sulla fronte, uno armato di pistola. Pochi secondi, quelli sufficienti a esplodere i cinque colpi, poi la fuga; difficile dire in quale direzione: via dei Confini è a un passo dall'autostrada ma anche dalle direttrici che portano verso Firenze, verso Prato e da qui a Pistoia.

I carabinieri hanno provato a farsi raccontare qualcosa dai feriti ma nessuno di loro avrebbe mostrato la volontà di collaborare e poca collaborazione sarebbe arrivata anche dalle altre persone, tutte cinesi, che si trovavano nel circolo quando la pistola ha sparato. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza installate fuori e dentro il circolo (pare nessuna puntata verso la stanza in cui si è consumato l'agguato).



