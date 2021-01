Ha sorpreso i ladri mentre gli stavano svaligiando casa, ma quando ha provato ad inseguirli gli hanno sparato contro, ancora non è chiaro se con una pistola vera oppure con una scacciacani. Per fortuna l'uomo è rimasto illeso. E' quanto successo ieri sera, 11 gennaio, in una abitazione isolata in via degli Olivi a Vainella, come si legge sull'edizione di stamani della Nazione di Prato, che ha raccolto il racconto della vittima, Gianmarco Maffii. Sul posto è intervenuta la polizia, con le Volanti, la Squadra Mobile e anche con la Scientifica, per repertare eventuali tracce lasciate dai ladri. Secondo quanto raccontato dalla vittima, i ladri sarebbero stati tre e tra loro parlavano in italiano. Per entrare in casa avevano divelto l'inferriata di una finestra e proprio da questa sono fuggiti quando il padrone di casa è rientrato, probabilmente prima di quanto avessero calcolato.Maffii, agendo d'istinto, ha provato a inseguire i malviventi. Ed è a questo punto che sarebbero stati esplosi i colpi di pistola, dopo che uno dei ladri avrebbe detto all'altro: "Spara, ammazzalo!".