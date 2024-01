02.01.2024 h 09:43 commenti

Colpi di martello alle auto parcheggiate in strada, la rabbia dei cittadini: "E' la seconda volta in pochi giorni"

E' successo nella notte di Capodanno a Maliseti. Nove le macchine a cui è stato spaccato il parabrezza e che si aggiungono alle cinque danneggiate un paio di settimane fa. Sul posto la polizia che sta cercando di risalire all'autore del gesto

Brutto inizio di anno per i residenti di via Bligny a Maliseti. Una decina di auto sono state danneggiate a colpi di martello. E' successo nella notte di Capodanno e si tratta, stando a quanto riferiscono i cittadini, del secondo caso in appena quindici giorni. Ad impugnare il martello, sempre secondo la testimonianza dei residenti, sarebbe stato un uomo, forse straniero. Nove le auto a cui è stato spaccato il parabrezza e che si aggiungono alle cinque della volta precedente. “Alcuni residenti – il racconto – sono riusciti a scorgere nel buio un uomo che ha anche cercato di colpire con un lancio di bottiglie di vetro le persone che urlavano affacciate al balcone”. L'uomo sarebbe stato visto rientrare in un centro di accoglienza per immigrati che ha sede nella zona. La notizia dei danneggiamenti viene confermata dalla polizia che al momento procede contro ignoti. Sul posto, nella mattina di ieri, lunedì primo gennaio, è stata inviata una Volante che ha verificato la presenza delle macchine con i vetri spaccati e ha raccolto le dichiarazioni dei cittadini. Le indagini sono in corso. Intanto a Maliseti cresce la paura: “Siamo preoccupati per la nostra incolumità – le parole di una donna – nessuna soluzione è stata ancora trovata per questa persona che di notte si aggira per strada con un martello”. La questura è al lavoro per risalire all'autore dei danneggiamenti.



