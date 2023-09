26.09.2023 h 03:42 commenti

Colpi di arma da fuoco in una sala biliardo, due morti

Le vittime sono uomini cinesi. Tre loro connazionali, in preda al panico, si sono lanciati da una finestra. È successo nella tarda serata di ieri in via Fonda di Mezzana. Sul posto la polizia. Indagini a tutto campo

Colpi di pistola tra la gente, due uomini morti e tre rimasti feriti dopo essersi buttati da una finestra in preda al panico. È il bilancio di quanto successo nella tarda serata di ieri, lunedì 25 settembre, in una sala biliardo e da gioco allestita al primo piano di un capannone in via Fonda di Mezzana. L’allarme alla polizia è arrivato intorno alle 23.30. Le vittime sono due uomini cinesi sui quarant’anni, non ancora compiutamente identificati. Al momento tutto farebbe propendere per un caso di omicidio-suicidio ma nulla viene escluso. La Squadra mobile, diretta da Andrea Belelli, è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso le dichiarazioni dei tre cinesi che si sono lanciati nel vuoto e di altri testimoni che sarebbero stati portati in questura. Sul posto sono arrivati anche il sostituto di turno, Carolina Dini, e il medico legale, Brunero Begliomini, per un primo esame esterno sui cadaveri. Entrambe le vittime presenterebbero ferite da arma da fuoco alla testa. L’autopsia fornirà tutti gli elementi utili a capire l’esatta dinamica del fatto. La polizia scientifica è rimasta a lungo sul posto per i rilievi. Riserbo sull’esito del sopralluogo così come sull’arma che ha sparato. All’esterno del capannone, che si affaccia su un piazzale con ingresso sia da via Fonda di Mezzana che da via delle Fonti, è stata trovata una macchina di grossa cilindrata priva della targa anteriore, incidentata, lasciata aperta e con i finestrini abbassati. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe quella con cui una delle due vittime è arrivata alla sala biliardo. Informazioni importanti potranno arrivare dalle telecamere di sicurezza installate fuori dal capannone. Nessuna ipotesi sul movente. Sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

