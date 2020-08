19.08.2020 h 15:01 commenti

Colleziona una denuncia dietro l'altra, trentenne di nuovo nei guai per tentato furto aggravato

L'uomo è stato bloccato la scorsa notte nella zona di piazza Ciardi dopo aver tentato una spaccata alla chiesa evangelica cinese. Recentemente è stato più volte denunciato per furti nei negozi e il 9 agosto è stato arrestato ma rimesso in libertà con l'obbligo di firma

Lo hanno trovato in piena notte che si aggirava nella zona di piazza Ciardi con un coltello a serramanico e con una mazza metallica e, grazie ai frammenti di vetro rinvenuti all'estremità dell'attrezzo, è stato scoperto il tentativo di effrazione ai danni della chiesa evangelica cinese situata non lontano. La polizia ha denunciato l'uomo, un trentenne originario di Napoli ma residente a Prato, fermato la notte di mercoledì 19 agosto. Si tratta di una persona già nota ai termini della polizia perché protagonista di numerosi furti e spaccate in danno di esercizi commerciali, reati per i quali è stato più volte denunciato e pochi giorni fa, il 9 agosto, anche arrestato. Attualmente, su ordine dell'autorità giudiziaria, l'uomo era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il sopralluogo alla chiesa evangelica ha consentito di appurare il tentativo di spaccare il vetro antisfondamento della porta di ingresso. Per il trentenne è scattata la denuncia per tentato furto aggravato, porto illegale di arma, possesso ingiustificato di oggetti di scasso e minacce a pubblico ufficiale per aver usato contro i poliziotti frasi sopra le righe.



