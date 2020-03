03.03.2020 h 12:19 commenti

Colleziona condanne per vari reati, arrestato dai carabinieri: deve scontare 10 anni e 8 mesi di carcere

Dietro le sbarre è finito un pregiudicato di 46 anni. L'ordine di carcerazione è stato notificato ieri. Nel 2017 rapinò la farmacia di San Giorgio a Colonica imbracciando un fucile. A suo carico condanne anche per danneggiamento e maltrattamenti in famiglia

Rapinò una farmacia imbracciando un fucile: questo il fatto più clamoroso commesso dall'albanese di 46 anni che deve scontare 10 anni e 8 mesi di carcere e che, per questo motivo, ieri, lunedì 2 marzo, è stato arrestato dai carabinieri di Carmignano. L'uomo, Imeni Gadzir, nel tempo si è reso protagonista di una serie di episodi culminati a gennaio 2017 nella rapina a mano armata ai danni della farmacia di San Giorgio a Colonica. Poche settimane dopo finì di nuovo nel mirino delle forze dell'ordine perché esplose, a distanza ravvicinata, una fucilata contro un'auto parcheggiata in via Vergheretana. A carico dell'uomo precedenti anche per maltrattamenti in famiglia. Tutti reati per i quali è stato condannato fino al terzo grado di giudizio collezionando pene per complessivi 10 anni e otto mesi che ha cominciato a scontare ieri nel carcere della Dogaia. L'albanese dovrà anche pagare una multa di 9mila euro.