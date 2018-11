23.11.2018 h 17:13 commenti

Colletta alimentare, spesa solidale in 21 supermercati del territorio

E' la 22esima edizione. 500 i volontari in campo. Nel 2017 sono state raccolte 38 tonnellate di alimenti distribuite alle strutture caritative del pratese

Domani, sabato 24 novembre, si terrà la ventiduesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Stamani in palazzo comunale la presentazione dell'iniziativa che lo scorso anno ha distribuito 38 tonnellate di cibo a lunga conservazione a oltre 30 strutture caritative del territorio.

Nella provincia di Prato saranno 21 i supermercati aderenti e oltre 500 i volontari mobilitati.

I prodotti da raccogliere sono alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati e biscotti. Per la prima volta la donazione potrà essere fatta anche attraverso la spesa on line che a Prato è attiva solo con Esselunga.

«Ogni anno sono tante le persone che contribuiscono alla raccolta alimentare, un gesto che aiuta tante famiglie, anche ad avere un Natale più sereno – afferma il responsabile Roberto Cosci – Fondamentale l’opera svolta dai volontari, tra di loro tanti giovanissimi e bambini accompagnati dai genitori che all’ingresso dei supermercati distribuiscono le buste per la raccolta. E’ giusto educarli alla solidarietà, perché loro saranno i volontari di domani a servizio della comunità».

Aderiscono all'iniziativa i punti vendita cittadini di Conad, Pam, Esselunga, Penny Market, Sigma, Eurospin, Lidl. A Montemurlo Coop e Simply, a Poggio Coop Ombrone Bisenzio, Pam e Penny e a Vaiano Coop Ombrone Bisenzio.

«Il report 2018 della povertà in Toscana indicano il 3,8% di famiglie in stato di disagio economico (Prato è in linea con questa cifra), un dato al di sotto di tante regioni, come ad esempio la Lombardia, al 5%, o la Campania, al 12%, ma comunque in crescita rispetto al 2005 quando era al 2,5% - spiega l’assessore Luigi Biancalani – Per questo è molto importante la rete di aiuto e sostegno costruita negli anni dagli enti e le associazioni religiose e laiche della città per rispondere ai bisogni primari delle famiglie. Solo per fare alcuni esempi, 100 famiglie si rivolgono all’Emporio della Solidarietà e 200 persone ogni giorno vanno a mangiare un pasto caldo alla Mensa La Pira». Come ha sottolineato anche Andrea Gori della San Vincenzo, i cittadini assistiti dall’associazione a vario titolo, dagli alimentari al pagamento delle bollette per evitare l’interruzione delle utenze, sono passati dai 1.827 del 2016 a 2.241 del 2017.

Un ringraziamento particolare da parte del comitato organizzatore pratese va alla Arciconfraternita della Misericordia di Prato che da da molti anni garantisce con i propri mezzi le operazioni di trasporto per la gran parte dei punti vendita aderenti alla Colletta nonché alla Pubblica Assistenza, per lo stesso servizio presso alcuni supermercati. Si aggiungono ringraziamenti alle conferenze San Vincenzo de Paoli di Prato, gli Scout, l’Associazione Roundtable l’associazione Alpini sezione di Prato nonché al benefattore pratese che ha offerto il proprio magazzino per il deposito temporaneo della raccolta prima delle distribuzione di beni agli enti.

Per sostenere i costi del giorno della Colletta Alimentare dall’ 11 novembre al 3 dicembre sarà attivo l’ sms solidale al numero 45582 (Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali).