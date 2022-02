24.02.2022 h 16:36 commenti

Coinvolto in un incidente stradale si spaccia per un altro: denunciato dalla Municipale

L'uomo è risultato essere un pregiudicato e privo di patente di guida in quanto gli era stata già revocata fin dall’anno 2017. Agli agenti aveva fornito i dati di un parente e la fotocopia dei suoi documenti

Dopo aver provocato un incidente stradale alla guida di una auto senza esser titolare di patente di guida, ha dichiarato agli agenti false generalità, spacciandosi per un suo parente.

L’incidente ha coinvolto due auto ed è accaduto alle 15.30 di ieri mercoledì 23 febbraio, quando un’ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia municipale sono state inviate in via Roma nei pressi dell’intersezione con via Torino. Coinvolti una Suzuki Gran Vitara con a bordo un pratese di 79 anni il cui passeggero, un fiorentino di 53 anni è rimasto ferito a seguito dell’urto, ed una Ford Focus condotta da un uomo di nazionalità cinese che si è dichiarato privo di documenti di identità e ha fornito agli agenti solo la fotocopia di una patente polacca e di un permesso di soggiorno polacco dicendo di aver lasciato gli originali a casa, senza voler meglio precisare il luogo di dimora.

Gli agenti, visto l’atteggiamento poco collaborativo e dunque sospetto dell'uomo, hanno approfondito il controllo e, rilevate le sue impronte al Comando di piazza Macelli, hanno scoperto che aveva declinato false generalità. In particolare aveva dichiarato cognome e nome di un suo parente prossimo, titolare appunto di una patente polacca. Dal riscontro sono inoltre emerse le vere generalità del soggetto, pregiudicato e privo di patente di guida in quanto gli era stata già revocata fin dall’anno 2017.

Per lui è scattata la denuncia per sostituzione di persona e per aver dichiarato false generalità agli agenti; inoltre per la guida senza patente è stata disposta la confisca del veicolo.