12.09.2019 h 10:05

Coinvolto in un incidente stradale, aveva nel sangue un tasso alcolemico di cinque volte superiore al limite

La polizia ha denunciato un 50enne che si è visto anche ritirare la patente di guida e sequestrare l'auto

Aveva nel sangue una percentuale di alcol di ben cinque volte superiore al limite massimo consentito dalla legge. Si tratta di un 50enne italiano che questa notte, 12 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, per fortuna senza feriti. E' successo alle 2.10 nella zona di Galciana. I poliziotti della Volante, intervenuti sul posto, hanno subito capito che l'uomo era in stato di ebbrezza. Portato nella caserma della polizia stradale e sottoposto all'etilometro, è saltato fuori l'incredibile tasso alcolemico. A quel punto il 50enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente e del libretto di circolazione della sua auto, che è stata posta sotto sequestro.

Edizioni locali collegate: Prato

