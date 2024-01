15.01.2024 h 10:16 commenti

Cognomi più diffusi in città. Gori scivola ancora di un posto

Ai primi undici posti, secondo quanto comunicato dall'Anagrafe, ci sono tutti cognomi cinesi. Il fenomeno si spiega con la minore varietà, basti pensare che tutti quelli nella top ten appartengono almeno a mille persone

(e.b.)

Non si arresta la caduta libera dei “Gori” nella classifica dei cognomi più diffusi a Prato pubblicata dall’ufficio statistica del Comune di Prato. Dopo l’uscita dalla top ten, il cognome più comune tra i pratesi, “sigillo” delle origini locali, perde ancora terreno e si colloca dodicesimo. Davanti a sé solo e soltanto cognomi cinesi.Sulla vetta c’è Chen, diffuso quattro volte in più di Gori nell’ordine di 2.700 contro 900. Secondo e terzo gradino del podio per Hu e Lin, rispettivamente quasi 2.300 e 2.000. In tutti i casi, presenza in aumento rispetto al 2022.Come ripetiamo ogni anno, il fenomeno si spiega considerando la scarsa varietà di cognomi cinesi in rapporto alla popolazione. Ciascun cognome nella top dieci della classifica 2023, appartiene infatti ad almeno mille cinesi con i primi tre che raddoppiano questo livello “minimo”. La scarsa varietà dei cognomi va rapportata ovviamente all'alta presenza orientale in città, circa 30mila residenti) e anche al tasso di natalità più alto. L’età media bassa, tra i 30 e i 35 anni, testimonia questa vivacità. Quella italiana invece è sopra i 50 anni.Anno dopo anno, con l’incremento della popolazione straniera e la stagnazione di quella italiana con la netta riduzione delle nascite, Gori ha lasciato il primo gradino del podio e ha iniziato la sua costante e inarrestabile discesa verso “gli inferi”. Al 31 dicembre 2023 è dodicesimo, perdendo un’ulteriore posizione rispetto al 2022. Stesso temperamento per l’altro cognome italiano più diffuso, Rossi, solo sedicesimo con 601 presenze. Nel 2022 era quattordicesimo. Dunque, ricapitolando nei primi venti posti ci sconsolo due cognomi italiani, il resto sono cinesi. Innocenti, che un tempo era sull’Olimpo, ora è ventiduesimo, un gradino sotto quello raggiunto l’anno precedente.Passiamo ai nomi. In generale i più diffusi in anagrafe sono Andrea per i maschi (2.354 presenze) e Maria per le femmine (1.417). Tra gli stranieri Muhammad (195) e Elena (161). Tra i nuovi nati nel 2023 sono Leonardo (21) e Vittoria (15). Se consideriamo solo i bambini di origine straniera mamma e babbo hanno scelto Yichen (4) e Amelia (2).