11.12.2019 h 17:13 commenti

Codice giallo per rischio neve e ghiaccio anche a quote collinari

La Regione ha emesso l'avviso valido per la giornata di domani. Previste nevicate nelle ore notturne sopra i 6-800 metri di altezza, mentre nella mattina la quota si abbassa a 2-400 metri

Un'allerta di codice giallo per rischio neve e ghiaccio è stata emessa dalla Regione Toscana per domani giovedì 12 dicembre. E' valida per l'intera zona appenninica e riguarda, quindi, anche la parte più alta della provincia di Prato con la Val di Bisenzio.

Il codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino è valido dalle 3 alle 15 di domani. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20 di giovedì alla mezzanotte.

Secondo le previsioni meteo, nevicate si potranno verificare dalle prime ore di giovedì oltre i 600-700 metri, mentre nel corso della mattinata la quota neve scenderà fino a zone collinari di 200-400 metri. Dalla sera di mercoledì possibili formazioni di ghiaccio nelle zone interne e in particolare nelle aree interessate dalle nevicate. Raccomandata quindi massima attenzione alla guida e l'obbligo delle dotazioni invernali.