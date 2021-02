09.02.2021 h 16:43 commenti

Codice giallo per piogge e vento, chiuse le piste ciclabili

Allerta meteo a partire dalla mezzanotte di oggi, nel pomeriggio di domani situazione in miglioramento ma previsti ancora venti forti

Temporali, rischio idrogeologico e forte vento sono previsti per domani, mercoledì 10 febbraio, tanto che il Centro Funzionale della regione ha emesso un’allerta con codice giallo in tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi martedì 9 febbraio.

Domani peggioramento con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e più insistenti a ridosso dei rilievi, in trasferimento dalle zone occidentali e quelle interne già nel corso della notte e del primo mattino; miglioramento dal pomeriggio con piogge più sparse e concentrate sulle zone interne e a ridosso dei rilievi. Forte vento previsto fino alla mezzanotte.

L’amministrazione comunale ha chiuso le piste ciclabili a livello di sponda dei corsi d’acqua a causa del probabile ulteriore ingrossamento del fiume per effetto delle abbondanti precipitazioni .



