Cocaina nel campanello della bici, arrestato giovane spacciatore

Si tratta di un diciannovenne marocchino fermato ieri sera in via Firenzuola a Prato dalle volanti. Solo pochi giorni fa era stato denunciato perchè trovato in possesso di 50 grammi di hashish

Aveva nascosto sette dosi di cocaina all'interno del campanello della propria bicicletta. Per questo un 19enne di origine marocchina, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Prato. Il 19enne è stato notato da un equipaggio delle volanti mentre stazionava in maniera sospetta all'altezza di via Firenzuola, a bordo di una bicicletta. Controllato, è stato trovato in possesso dello stupefacente. La droga è stata sequestrata insieme a 75 euro in contanti ritenuti dagli investigatori provento dello spaccio. Tra l'altro è la stessa persona che pochi giorni fa era stato trovata in possesso di 50 grammi di hashish. Episodio questo che si aggiunge ad altre denunce analoghe per spaccio registrate nei mesi passati a suo carico.

