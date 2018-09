29.09.2018 h 11:46 commenti

Cocaina nel bagno di casa, arrestato professionista

E' un notaio in pensione da pochi mesi. Nel porta carta igienica c'erano 60 grammi di droga pura da cui si possono ricavare 400 dosi una volta tagliata. E' l'ultimo arresto a Prato del maggiore Sisto

I carabinieri del nucleo Investigativo di Prato hanno arrestato un notaio pratese da pochi mesi in pensione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella casa-studio del professionista sono stati trovati 60 grammi di cocaina pura nascosti nel porta carta igienica del bagno. Il blitz è scattato ieri, 28 settembre, sulla base di una serie di informazioni acquisite dagli investigatori sulla condotta del notaio che ha negato di far uso di droga anche al magistrato di turno, Giampaolo Mocetti, che lo ha sottoposto a interrogatorio subito dopo l'arresto dei carabinieri. L'uomo si trova ora ai domiciliari in attesa della convalida.

Per acquistare 60 grammi di cocaina pura sono necessari circa 6mila euro. Una somma non impossibile per un notaio. Dal taglio della sostanza si sarebbero potute ricavare 400 dosi.

Dato l'alto tenore di vita dell'arrestato, è presumibile che la cocaina non venisse spacciata per ricavare soldi ma semplicemente offerta. Circostanza questa, che non fa venire meno il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di cui è accusato il professionista.

Si tratta dell'ultimo arresto compiuto a Prato dal maggiore Vitantonio Sisto, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Prato da oltre 4 anni. Da lunedì il giovane ufficiale comanderà la compagnia di Battipaglia in provincia di Salerno. "Vado via con tanta tristezza, - ha spiegato il maggiore Sisto - perchè Prato mi piace e mi trovo molto bene. Abbiamo concluso tante operazioni e abbiamo fatto un buon lavoro per la comunità. Gli eventi delittuosi ci sono stati ma li abbiamo risolti nel giro di poco dando una risposta ai cittadini. Penso all'omicidio Lo Cascio, alla rapina al fioraio il giorno di San Valentino, l'incendio alla Tignamica, l'indagine sul reparto di ostericia e ginecologia del Santo Stefano e le piantagioni di marijuana cinesi tra il nord Italia e la Toscana. Dietro ogni arresto, c'è stato un grande lavoro di squadra e tanto sacrificio. Ringrazio i miei collaboratori per questo e ringrazio la Procura per la fiducia".