Cocaina nascosta nel bagno, torna libero il notaio arrestato dai carabinieri

Il professionista resta comunque indagato e presto si sottoporrà a esame tricologico per accertare l'uso di droga

E' tornato in libertà Placido Di Bella, il notaio arrestato lo scorso 28 settembre dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta del legale del professionista, l'avvocato Alberto Cavaciocchi, ha disposto la revoca dei domiciliari per cessate esigenze investigative. L'uomo resta comunque indagato e presto si sottoporrà a esame tricologico per accertare l'uso di droga. La Procura ha accettato tale esame richiesto dalla difesa.

Il notaio era stato arrestato l'ultimo fine settimana di settembre dopo che i carabinieri avevano trovato 60 grammi di cocaina pura nel bagno della sua casa-studio.

Il professionista si è sempre difeso sostenendo che la droga fosse stata nascosta di proposito da un estraneo per "incastrarlo". Di Bella, che è andato in pensione da poco, continuava infatti a sbrigare alcune pratiche pregresse. Secondo la difesa, quindi, qualcuno poteva avere interesse a screditare la posizione del notaio.