Cocaina, hashish, una pistola e munizioni: trentatreenne finisce in manette

I carabinieri di Iolo hanno arrestato un disoccupato con precedenti penali. Sequestrati un chilo e mezzo di hashish e mezzo etto di cocaina. L'uomo è comparso davanti al sostituto procuratore e ha respinto ogni addebito

Un chilo e mezzo di hashish, mezzo etto di cocaina, una pistola a tamburo calibro 7,65 senza matricola e munizioni. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Iolo che hanno arrestato un uomo italiano di 33 anni, disoccupato, con diversi precedenti penali, residente in via Turchia. A lui i militari sono arrivati dopo aver denunciato per detenzione di 30 grammi di hashish un tossicodipendente. La droga, la pistola e le munizioni sono state trovate in un locale a uso di tutti i condomini del palazzo nel quale il trentatreenne abita. Oggi, sabato primo giugno, l'uomo, difeso dall'avvocato Dottore Giachino, è comparso davanti al sostituto procuratore Laura Canovai per l'interrogatorio e ha respinto tutti gli addebiti dicendo che lo stupefacente, la pistola e le munizioni non gli appartengono. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Il trentatreenne in passato è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per stalking e ad una pena più lieve per droga e attualmente ha a suo carico altri procedimenti.



